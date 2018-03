später lesen Bei der VHS Mit der VHS die Orientierung im Wald finden lernen Teilen

Die Volkshochschule (VHS) Dudweiler bietet am kommenden Samstag, 24. März, von 15 bis 17 Uhr. im Rahmen der Waldpädagogik eine Wanderung mit dem Thema „Hänsel und Gretel verirrten sich im Wald“ an. Die Teilnehmer lernen die Technik der GPS-Geräte kennen und machen eine GPS-gestützte kleine Wanderung. Am Ziel angekommen gönnen sie sich eine Erholungspause und müssen dann den Rückweg mit Karte und Kompass finden, teilt die VHS mit.