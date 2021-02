Streit im Bezirksrat Dudweiler : SPD-Bezirksrat legt Amt nieder

Dudweiler Mark Fey erhebt in einem offenen Brief schwere Vorwürfe gegen CDU-Bezirksbürgermeister Ralf-Peter Fritz.

Der bisherige stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD im Bezirksrat Dudweiler, Mark Fey, hat sein Amt niedergelegt. Die Gründe dafür schilderte er vergangenen Mittwoch in einem öffentlichen Statement, das es in sich hat: Neben Kritik an seiner eigenen Fraktion hagelte es schwere Vorwürfe gegen die CDU-Bezirksratsmitglieder sowie Bezirksbürgermeister Ralf-Peter Fritz.