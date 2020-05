Spenden-Lauf : Die Füße tragen Tobias Blum aus Dudweiler 70 Kilometer weit

Saarbrücken-Dudweiler Der Marathon-Läufer war auf dem Leinpfad in Saarbrücken für den guten Zweck unterwegs. Bei der Spenden-Aktion kamen mehr als 2000 Euro zusammen.

Der 25 Jahre alte Marathon-Läufer hat für seine Benefiz-Aktion auf dem Leinpfad an der Saar in Saarbrücken ideale Bedingungen vorgefunden. Und die nutzte er aus, um den Spendern möglichst viel Geld aus der Tasche zu ziehen, wie der Saarländische Leichtathletik-Bund (SLB) mitteilt. Vom Startpunkt in Höhe des HeizkraftwerksRömerbrücke führte die Laufstrecke zum Wendepunkt an der Staustufe in Saarbrücken-Burbach. Von dort ging der Kurs zurück bis zur französischen Grenze. Auf diesem Abschnitt pendelte Tobias Blum hin und her, bis er 70 Kilometer in den Beinen hatte.