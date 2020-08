60-Jähriger flippt in Dudweiler aus : Sechs Polizisten müssen Betrunkenen bändigen

Sechs Polizisten mussten in Dudweiler einen betrunkenen und äußerst aggressiven 60-Jährigen bändigen. Foto: dpa/Silas Stein

Dudweiler Ein 60-Jähriger hat in Dudweiler die Polizei in Atem gehalten und sogar ein Messer nach den Beamten geworfen. Die mussten zwei Mal anrücken. Der Betrunkene war so aggressiv, dass er in Gewahrsam genommen wurde.

Ein stark alkoholisierter Mann aus Dudweiler ist am Samstag, 1. August, gegen 20.45 Uhr an der Dudogalerie in Dudweiler mit Jugendlichen in Streit geraten. Als die alarmierte Polizei anrückte, zeigte sich der 60-Jährige den Beamten gegenüber äußerst aggressiv. Er warf diverse Gegenstände, die er in seinen Hosentaschen hatte, in Richtung der Polizisten – darunter ein Messer.