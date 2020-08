27-Jähriger rastet aus und flüchtet : Saarbrücker attackiert fremden Mann und Busfahrerin

In Sulzbach hat ein Saarbrücker einen Sulzbacher und eine Busfahrerin angegriffen. Foto: picture alliance / dpa/Patrick Pleul

Sulzbach/Dudweiler Ein 27-Jähriger aus Saarbrücken hat in Sulzbach einem 36-Jährigen eine Flasche auf dem Kopf zertrümmert. Anschließend hat er einer Busfahrerin ins Gesicht geschlagen.

Ein 27 Jahre alter Saarbrücker hat am Samstag, 1. August, gegen 20 Uhr einem 36-jährigen Sulzbacher völlig unvermittelt eine Glasflasche auf den Kopf geschlagen. Die Beiden kannten sich nicht. Das Opfer musste im Krankenhaus versorgt werden. Der Sulzbacher wurde laut Polizei leicht verletzt. Tatort war der Parkplatz in der Bahnhofstraße in Sulzbach.