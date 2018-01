Im Gottesdienst am Samstag, 6. Januar, um 18 Uhr in der Heilig-Geist-Kirche Dudweiler/Süd wird Vera Jungfleisch als Presbyterin der evangelischen Kirchengemeinde Dudweiler/Herrensohr in ihr Amt eingeführt. Jungfleisch wurde vom Presbyterium als Presbyterin berufen, weil eine Position unbesetzt war. Im Anschluss an den Gottesdienst lädt die Gemeinde zu einem kleinen Sektempfang ein.