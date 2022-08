Mit großer Unterstützung wird das Kinder-Theater im Theresienheim ein Erfolg : Für einen guten Zweck – das Kinder-Theater im Theresienheim bekam viel Unterstützung

1000 Euro spendete die Europäische Schule für Podologie an das Saarbrücker Theresienheim. Von links: Rüdiger Linsler, Manager des Medicus Gesundheitszentrums der Victors Unternehmensgruppe, Elvira Gelver, Leiterin der Quierschieder Podologie, Marc Schmitt, Einrichtungsleiter des Theresienheims. Foto: Heiko Lehmann Foto: Heiko Lehmann

Saarbrücken/ Quierschied Spiel, Spaß und ein voller Erfolg – das Kinder-Theaterstück im Theresienheim in Saarbrücken begeistert Zuschauer und Unterstützer und kündigt Fortsetzung an.

„Warum braucht die Polizei Scheren?“, fragt Philipp und grinst. „Um den Einbrechern den Weg abzuschneiden“, antwortet Mia und grinst ebenfalls. Nach dem Gag als Einstieg gibt es Musik und dann beginnt ein kleines Theaterstück der besonderen Art. „In jedem Mensch kann man Schätze finden, die mehr Wert sind als eine Million Euro“, sagt Sarah.

Kinder des Theresienheims erzählen ihre kleinen Geschichten

Sechs Kinder des Theresienheims in Saarbrücken laufen über eine kleine Bühne und haben in ihren Händen aus Papier ausgeschnittene Figuren, die genau so groß sind wie sie. Die Kinder erzählen kleine Geschichten aus dem Leben, die zunächst ausweglos erscheinen, aber letztendlich Dank der Menschlichkeit doch noch zu einem schönen Ende finden. Dabei erzählen die Kinder auch von sich selber und aus einer Position heraus, wie sie sich noch nie gesehen haben. „Wir haben aus Papier unser zweites Ich gebastelt und darauf geschrieben, welche Eigenschaften wir haben. So konnten wir uns ein bisschen selbst entdecken. Normalerweise sieht man sich selbst ja nie, es sei denn man schaut in den Spiegel“, sagt Emely.

Ein Projekt mit vielen Unterstützern

Unterstützt wurden die Kinder von den beiden Erzieherinnen Isabelle Zeitz und Vivian Frantz. Ins Leben gerufen und mit den Kindern einstudiert hat das Theaterprojekt Melanie Streibelt. Sie ist selbständige Künstlerin im Bereich Theaterpädagogik. „Wir haben eine Woche lang an dem Theaterstück gearbeitet. Dabei haben wir auch viel gespielt, getanzt und gelacht. Es war ein tolles Projekt, bei dem sich die Kinder jeden Tag ein Stück mehr entdeckt haben“, sagt Melanie Streibelt. Möglich gemacht hat das ganze Theater-Projekt im Saarbrücker Theresienheim das Medicus Gesundheitszentrum der Victors Unternehmensgruppe in Quierschied und dort speziell die Europäische Schule für Podologie.

Mit der Spende wurde für Kinder des Theresienheims eine tolle Theater-Woche organisiert. Die Kinder zeigen ihr zweites Ich. Dazu die Erzieherinnen und die Verantwortlichen der Podologie und des Theresienheims. Foto: Heiko Lehmann Foto: Heiko Lehmann

850 Euro Spenden durch Weihnachts-Fußmassagen

In der Podologie gab es in der vergangenen Weihnachtszeit neben der Fußpflege auch Fußmassagen im Sonderangebot. Für zehn statt für 14 Euro massierten die Podologie-Auszubildenden den Kunden die Füße. 85 Menschen nahmen das Angebot an. „Wir haben durch die Weihnachts-Fußmassagen 850 Euro eingenommen und den Rest bis zu 1000 Euro haben wir selber drauf gelegt. Wir wollten das gesamte Geld spenden und damit etwas Gutes tun. Allerdings wollten wir nicht einfach nur Geld überweisen. Wir haben ein Projekt gesucht, das direkt für die Kinder ist und das wir auch begleiten können“, erklärt Rüdiger Linsler, der Manager des Medicus Gesundheitszentrums. Mit dem Theresienheim in Saarbrücken konnte der richtige Partner gefunden werden. Dort leben 200 Kinder, die soziale und emotionale Defizite haben und teilweise auch misshandelt wurden. Die 1000 Euro wurde für die Wohngruppe drei investiert. Dort leben Kinder im Alter von null bis sechs Jahre. Diese durften in einer lustigen und lehrreichen Woche zum ersten Mal in die Theaterwelt blicken. „Die Aktion ist klasse und bringt den Kindern sehr viel. Ich finde es auch toll, dass die Podologie aus Quierschied, so ein Projekt nicht nur finanziert, sondern auch von Anfang bis Ende begleitet“, sagt Marc Schmitt, der Einrichtungsleiter des Theresienheims.

Erfolg des Projekts spricht für eine Fortsetzung

Bei der großen Premiere des Theaterstücks waren Vertreter des Gesundheitszentrums, der Podologie und Mitarbeiter des Theresienheims anwesend. Nach der Aufführung gab es großen Applaus für die jungen Darsteller. „Der Applaus fühlt sich richtig cool an. Wir haben tatsächlich etwas erreicht und es ist ein Kompliment für unsere Arbeit“, sagt Philipp nach dem Stück und freute sich zusammen mit den anderen Kindern der Wohngruppe drei. Das Stück hat den Verantwortlichen des Medicus Gesundheitszentrums so gut gefallen, sodass eine zweite Aufführung im November beim Tag der offenen Tür der Podologie in Quierschied in Planung ist. Und in der kommenden Weihnachtszeit möchte die Podologie wieder ein Aktion starten, um im nächsten Jahr wieder Menschen aus der Region direkt und vor Ort helfen zu können.

(leh)