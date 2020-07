Spaß für Kinder : Noch Plätze frei im Ferienprogramm in Dudweiler

Dudweiler Der Kultur- und Lesetreff Dudweiler bietet noch bis Freitag, den 24. Juli, ein Kinderferienprogramm an. Wie der Verein bekannt gab, sind für einige Veranstaltungen, die im Bürgerhaus Dudweiler stattfinden, noch freie Plätze verfügbar.

In einem Workshop zum Thema Nachhaltigkeit erfahren Kinder alles über die Schönheit und den Duft der Rosen, die unter fairen Bedingungen angepflanzt und gehandelt werden. Er findet am Freitag, den 17. Juli statt. Mit dabei ist auch die Handpuppe „Das Päckchen“, das den Kindern mit Rat und Tat zur Seite steht. Am Ende steht ein kurzes Theaterstück der kleinen Teilnehmer auf dem Programm, in dem sie ihr neuerworbenes Wissen unter Beweis stellen können.

Sportlich wird es am Donnerstag, dem 23. Juli. In diesem in Zusammenarbeit mit dem Allgemeinen Sportverein Dudweiler angebotenen Kurs können Kinder ohne Erfolgsdruck verschiedene Sportarten ausprobieren. Spaß an Bewegung und das Entdecken der individuellen Stärken stehen dabei an erster Stelle.

Am Freitag, dem 24. Juli, können Kinder in einem Kreativkurs Fabelwesen entdecken und selber ein neues Phantasietier erfinden, welches dann im Kurs gebastet werden kann. Das Ergebnis darf am Ende des Tages mit nach Hause genommen werden.

Alle Veranstaltungen richten sich an Kinder im Vorschul- und Grundschulalter. Eine verbindliche Anmeldung über die untenstehenden Kontaktdaten ist erforderlich.