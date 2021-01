Großteil der Bewohner infiziert : Heftiger Corona-Ausbruch in Seniorenheim in Dudweiler

Heftiger Corona-Ausbruch in Seniorenheim in Dudweiler

Dudweiler Seit Anfang Januar wurde ein Großteil der Bewohner positiv getestet. Wie der Virus in die Einrichtung gelangte ist unklar.

Nach einem Corona-Ausbruch Anfang Januar wurden im Seniorenhaus St. Irmina in Dudweiler mittlerweile 53 der 86 Bewohner sowie 22 Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet. Das gehe aus der Fallzahlstatistik des Gesundheitsamtes hervor, teilt Regionalverbandssprecher Lars Weber mit. Elf Menschen sind in der Einrichtung an oder mit Corona gestorben. Derzeit seien noch 16 Bewohner positiv, drei befänden sich noch im Krankenhaus, erklärte die Caritas Trägergesellschaft Saarbrücken. Laut Weber befürwortet sie eine offene und transparente Kommunikation über die Vorfälle. 26 Bewohner konnten mittlerweile die Quarantäne geheilt beenden.