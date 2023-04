Programmier-Party Hackathon in Dudweiler – was Besucher erwartet

„Machen statt Meckern“ – unter diesem Motto steht der dritte Hackathon Saar am Wochenende des 22. und 23. April in Dudweiler. Ziel des Treffens ist es, „innerhalb eines Wochenendes Softwareprojekte zu realisieren, die konkrete Probleme lösen“, heißt es in der Ankündigung des gleichnamigen Vereins. Ideen dazu sammeln die Organisatoren über ihre Webseite.