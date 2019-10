Allerheiligen in Dudweiler : Gottesdienst und Gräbersegnung

Dudweiler In St. Marien in Herrensohr feiert die Pfarrgemeinde am Freitag, 1. November, um 10 Uhr Allerheiligen mit einem Gottesdienst. Im Anschluss gibt es eine Segnung der Gräber auf den Friedhöfen in Jägersfreude und Herrensohr.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red