Abschied vom 70er-Jahre-Supermarkt-Look : Übernahme durch Globus: Real-Markt in Dudweiler muss in wenigen Tagen schließen

Der Real-Supermarkt in Dudweiler schließt in Kürze. Dort wird künftig eine Globus-Filiale sein. Foto: Dieter Steinmann

Saarbrücken-Dudweiler Nachdem die russische Investorengruppe SCP im vorigen Jahr die Supermarktkette Real übernommen hat, geht der Weiterverkauf zügig voran. Für die Filiale in der Fischbachstraße in Dudweiler hat Globus den Zuschlag erhalten. Was sagen die Kunden?