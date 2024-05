Fußball ASC Dudweiler holt binnen Stunden zwei Titel

Diese Meister-Feier lief anders als geplant: Der ASC Dudweiler wollte am Sonntag im Spiel beim Tabellendrittletzten SV Schnappach II den letzten noch fehlenden Punkt zum Gewinn der Meisterschaft in der Fußball-Kreisliga A Saarbrücken holen. Doch der Gegner sagte die Partie am Samstagabend wegen Personalmangels ab. „Wir hatten schon Bollerwagen an einem Lokal in der Nähe des Sportplatzes in Schnappach deponiert, das einem Gönner unseres Vereins gehört“, berichtet ASC-Spielertrainer Sascha Arand: „Nach dem Spiel in Schnappach wollten wir von dort nach Dudweiler wandern.“