Beliebte Fete fällt aus : Feuerwehr in Dudweiler sagt wegen Corona ihr Fest ab

Beim Feuerwehrfest in Dudweiler ist die Halle stets brechend voll. Doch in diesem Jahr bleibt sie leer. Foto: Berrang/Feuerwehr

Dudweiler Seit 30 Jahren gibt es die Fete – und sie wird von Jahr zu Jahr beliebter. Wenn die Freiwillige Feuerwehr Dudweiler einlädt, ist Party-Stimmung garantiert. Doch in diesem Jahr ist alles anders.

Das über die Ortsgrenzen hinaus beliebte Feuerwehrfest in Dudweiler fällt aus. Die Freiwillige Feuerwehr Dudweiler erklärt: „Seit mehr als 30 Jahren hat unser Feuerwehrfest jedes Jahr stattgefunden, nur dieses Jahr fällt es leider aus. Bis zuletzt haben wir gehofft am zweiten Wochenende im September mit Euch feiern zu können. Allerdings macht Corona uns und Euch einen dicken Strich durch die Rechnung. Doch haben wir mehrere Alternativen in der Hinterhand, um mit Euch zu feiern sobald es Corona zulässt.“ Was genau die Feuerwehr plant, wollten die ehrenamtlichen Helfer noch nicht verraten.