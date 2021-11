Der 1000. Einsatz naht : Feuerwehr Dudweiler im Dauereinsatz

Dudweiler Der Löschbezirk 18 hat aufgrund der hohen Belastung seine Führung erweitert: Löschbezirksführer Torsten Ludwig stehen mit Christian Montada und Florian Bartsch jetzt zwei Stellvertreter zur Seite.

Sie sind im Dauereinsatz: Die 115 aktiven Männer und Frauen der Freiwilligen Feuerwehr Dudweiler rückten im Jahr 2020 insgesamt 256 Mal aus. Die Mannschaft von Löschbezirksführer Torsten Ludwig fuhr unter den Saarbrücker Wehren mit Abstand die meisten Einsätze. Abgesehen von der Berufsfeuerwehr, die 2081 Mal alarmiert wurde. Im Jahr 2021 kommt die Feuerwehr Dudweiler mit Stand am 24. November bereits auf 233 Einsätze. Betrachtet man nur den Zeitraum seit 2018, steuert sie ihrem 1000. Einsatz entgegen.

Mit Blick auf ihre Größe und weil sie in der Landeshauptstadt hinter der Berufsfeuerwehr mit Abstand am meisten zu tun hat, wurde ein Antrag zur Erweiterung der Führung der Dudweiler Wehr um einen zweiten Stellvertreter genehmigt. Florian Bender hatte sein Amt als stellvertretender Löschbezirksführer zur Verfügung gestellt. Deshalb waren im Löschbezirk 18 Dudweiler Nachwahlen notwendig. Oberbrandmeister Bender war am 29. August zum stellvertretenden Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Saarbrücken gewählt worden (wir berichteten).