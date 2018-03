später lesen Jetzt anmelden Frauen treffen sich bei ökumenischer Einkehrtagung Teilen

Was gibt meinem Leben Sinn? Aus welchen Quellen schöpfe ich Kraft? Diese Fragen beschäftigen den Menschen immer wieder. Die katholische Kirchengemeinde Dudweiler und die evangelische Kirchengemeinde Dudweiler/Herrensohr laden zu einer ökumenischen Einkehrtagung für Frauen am Mittwoch, 21. März, ab 10.30 Uhr ins Gemeindezentrum Dietrich-Bonhoeffer-Haus in Dudweiler/Süd (Martin-Luther-Straße 9) ein. Gemeinsam mit Pfarrerin Jaske-Steinkamp werden die Teilnehmerinnen sich mit der Jahreslosung 2018 „Gott spricht: Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst“ beschäftigen und entdecken, was im Leben trägt, wie es in er Ankündigung weiter heißt.