Brand eines Mehrfamilienhauses Frau soll Feuer in Dudweiler gelegt haben – Polizei durchsuchte schon Stunden zuvor ihre Wohnung

Exklusiv | Dudweiler · Eine 49-jährige Frau steht in Verdacht in einem Mehrfamilienhaus in Dudweiler ein Feuer gelegt zu haben. Doch nicht nur das, die Frau rief die Polizei bereits am Vorabend auf den Plan – und zwar wegen einer anderen Tat.

11.01.2024 , 16:59 Uhr

Am Donnerstagmorgen brannte es in einer Wohnung in der Dudweiler Fischbachstraße. Nur Stunden zuvor hatte die Polizei die Wohnung durchsucht. Foto: Thorsten Kremers

Aus Ladendiebstahl wird durch Androhung von Gewalt räuberischer Diebstahl – und am Ende steht offenbar eine gefährliche Brandstiftung in einem Mehrfamilienhaus in Saarbrücken-Dudweiler. Die Polizei hat Informationen der SZ bestätigt, wonach eine amtsbekannte 49-Jährige die Behörden seit Mittwochabend auf Trab gehalten hat. Stunden, bevor es in der Wohnung der Frau brannte, war diese von der Polizei durchsucht worden.