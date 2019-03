später lesen Neuer Asphalt Straßensperrungen in Dudweiler Teilen

Twittern







In der Fingerhutstraße und in der Rehbachstraße in Dudweiler will die Landeshauptstadt vom 21. bis zum 26. März neu aspahltieren. Beide Straßen müssen voll gesperrt werden. Die Zufahrt für Feuerwehr und Rettungsdienste ist jederzeit möglich. red