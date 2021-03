Einsatz in Dudweiler : Feuerwehr befreit Frau nach spektakulärem Unfall aus ihrem Auto

Dudweiler Schwerer Verkehrsunfall heute Morgen in Dudweiler: Eine Frau kippt mit ihrem Renault um. Die Feuerwehr muss das Dach abschneiden, um sie zu befreien.

Glück im Unglück hatte einen 53-Jährige bei einem spektakulären Unfall heute Morgen in Dudweiler. Um 9 Uhr ging der Notruf ein. Sofort rasten Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst in die Straße In den Rodhecken. Dort war an der Zufahrt zum Arbeitsmedizinischen Zentrum Saar ein Renault gegen einen Findling im Grünstreifen geprallt. Durch die Wucht des Zusammenpralls war das Fahrzeug auf die Fahrerseite umgekippt.