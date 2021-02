Feuer in Dudweiler : Setzten Jugendliche Lagerhalle in Brand?

Feuerwehrleute schauen in die Lagerhalle am Sportzentrum Dudweiler, die bei dem Brand am Fetten Donnerstag völlig zerstört wurde. Foto: BeckerBredel

Dudweiler Ein Feuer hat eine knapp 400 Quadratmeter große Lagerhalle in der Ortsmitte von Dudweiler am Fetten Donnerstag schwer beschädigt. Das eingeschossige Gebäude wurde früher vom städtischen Bauhof genutzt.

Die Halle grenzt unmittelbar an das Sportzentrum Dudweiler mit seiner Sporthalle und dem Dudo-Hallenbad. Sie war für die Einsatzkräfte schwer zu erreichen. Sie drangen über eine private Einfahrt in der St. Avolder Straße sowie über eine verwilderte Brücke am Sulzbach von der Sulzbachtalstraße am Dudoplatz her an den Einsatzort vor. Auf der Sulzbachtalstraße, Hauptverkehrsachse durch Dudweiler, kam es deshalb zu Verkehrsproblemen.