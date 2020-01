Lokalpolitik : Feuerwehr legt lange Mängelliste vor

Dudweiler Bezirksrat Dudweiler tagte im Gerätehaus. Und dort liege einiges im Argen, sagte der Löschbezirksführer.

Ernst wurden die Gesichter erst, als Torsten Ludwig das Wort erteilt wurde. Der 39-Jährige ist seit 2017 Löschbezirksführer der Freiwilligen Feuerwehr Dudweiler. Deren 110 aktive Mitglieder sind 2019 zu 273 Einsätzen ausgerückt – obwohl der Ausrüstung in die Jahre gekommen ist und der Zustand des Feuerwehrgerätehaus zu wünschen übrig lässt. Ludwig zählte auf: Die Sanitäranlagen reichen eigentlich nicht für die ganze Truppe. Das Dach im Schulungsraum ist schlecht isoliert. Der Boden der Löschwagenhalle sackt ab. Und Internet gibt es nur, weil die Feuerwehrleute es aus eigener Tasche bezahlen. Von einigen Mängeln überzeugten sich die Bezirksratsmitglieder bei einer kleinen Führung durch das Gerätehaus, in dem die Sitzung stattfand, selbst.

Ein Gutteil der Tagesordnung betraf das Grünamts, dessen Leiterin Carmen Dams an der Sitzung teilnahm. Zunächst entschied der Rat, dass Dudweiler die Planung eines Rasengrabfeldes in Angriff nimmt. Diese Felder seien inzwischen so gefragt, dass die Familien ihre Angehörigen in Sulzbach und Völklingen bestatten lassen, wo es diese Art Gräber bereits gibt, sagte Dams.