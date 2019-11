Tat mit zwei Toten im September : Familiendrama in Dudweiler: Täter soll dauerhaft in Pychiatrie

Familiendrama in Dudweiler: Täter soll dauerhaft in Pychiatrie

In diesem Hochhaus in Saarbrücken-Dudweiler ereignete sich die Tat im September. Foto: BeckerBredel

Dudweiler Der 40-Jährige soll im September seine Mutter und seinen Bruder erstochen haben. Die Staatsanwaltschaft hat nun beantragt, dass er dauerhaft in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werden soll.

Die Tat ereignete sich am frühen Samstagmorgen (21. September). Der 40-Jährige soll laut Staatsanwaltschaft zuerst seine 72-jährige Mutter mit einem 20 cm langen Küchenmesser angegriffen haben und ihr mehrere Stiche in den Bauch und den Brustkorb zugefügt haben. Im Anschluss soll er in der gleichen Wohnung seinen 32-jährigen Bruder attackiert haben.