Nächtlicher Schrecken in Dudweiler : Verbotene Böller Ursache der mysteriösen Explosionen?

Nächtlicher Schrecken in Dudweiler

An Silvester werden in jedem Jahr auch illegale Feuerwerkskörper eingesetzt - und solche, die nur Pyrotechniker benutzen dürfen. Die Folgen können katastrophal sein. Foto: dpa/Arno Burgi

Update Dudweiler Viele Reaktionen auf SZ-Bericht über Detonationen in Dudweiler. Explosionsgeräusche auch Sulzbach und Quierschied zu hören.

Die Detonationen, die seit Weihnachten abends und insbesondere nachts zu hören sind, beschäftigen nicht nur Anwohner in Teilen Dudweilers. Die Angst einflößenden Knallgeräusche waren auch in Sulzbach, Neuweiler und Quierschied zu hören. Das berichten Nutzer unserer Facebook-Seiten. Viele erklären, wie sie die lauten Explosionsgeräusche wahrgenommen haben. Eine Frau schreibt: „Ich habe es gehört und fand es etwas unheimlich. Es hat sich nämlich nicht wie ein gewöhnlicher Knaller oder Böller angehört. Und man hat eine leichte Erschütterung gemerkt.“

Hans Stumpf schreibt in einer E-Mail, er habe ähnliche Detonationen 2019 sowie vor etwa drei Monaten im Bereich Hirschbach wahrgenommen: „Ich bin aus dem Schlaf pfeilrecht hoch geschreckt, hatte Angst. Es war ein Geräusch, das nicht bekannt ist.“ Stumpf wohnt in Dudweiler in der Grühlingshöhe.