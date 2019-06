Feuer in Schrebergartenhaus : Explodierende Gasflaschen gefährden Einsatzkräfte

Als die Feuerwehr an dem Schrebergartenhaus in Herrensohr ankommt, steht das Gebäude bereits lichterloh in Flammen. Foto: Jürgen Koch/Feuerwehr Dudweiler

Dudweiler Ein Schrebergartenhaus brennt lichterloh. Gasflaschen explodieren. Die Wasserversorgung über enge Feldwege ist schwierig: Die Feuerwehr musste am Freitagabend in Dudweiler-Herrensohr einen brenzligen Einsatz meistern.

Spektakulärer Einsatz in Dudweiler-Herrensohr: Am Freitag, 28. Juni, geht um 21.08 Uhr ein Notruf ein. Nach Angaben der Polizei meldet ein Anwohner aus der Thullenhausstraße, dass ein Schrebergartenhaus in der Nachbarschaft am Waldrand brennt. Als die Einsatzkräfte des Löschbezirks Dudweiler der Freiwilligen Feuerwehr ankommen, stellt sich die Situation als brenzlig dar: In dem lichterloh in Flammen stehenden Gebäude explodieren Gasflaschen. Zudem liegt der nächste Hydrant zur Wasserversorgung etwa 300 Meter entfernt – und die Einsatzfahrzeuge müssen über enge Feldwege zum Brandort vordringen. Aus Saarbrücken rückt die Berufsfeuerwehr mit zwei Löschfahrzeugen zur Unterstützung an.