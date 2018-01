später lesen Jetzt anmelden Erste-Hilfe-Kurs beim Roten Kreuz Teilen

Twittern







Beim Deutschen Roten Kreuz (DRK), Fischbachstraße 1, findet am Samstag, 20. Januar, von 9 bis 17 Uhr, eine Schulung in Erster Hilfe (EH) stattfinden. Die Teilnehmer erlernen Maßnahmen, die sie im Notfall nach anerkannten und geltenden Standards anwenden können. Erste Hilfe ist Teamarbeit: Im Fokus stehen das gemeinsame Entwickeln und Umsetzen von einfachen Lösungsmöglichkeiten. Mit praktischem Üben wird die Handlungssicherheit als Ersthelfer bei nahezu jedem Notfall im Straßenverkehr, im Beruf und in der Freizeit sicher erlernt. Die EH-Schulung ist anerkannt für Fahrschüler aller Klassen entsprechend der Fahreignungsverordnung (FeV) und für betriebliche Ersthelfer entsprechend den Unfallverhütungsvorschriften der Unfallversicherungsträger. Sie ist ebenso geeignet für Trainer und Übungsleiter. Auf Wunsch kann ein für den Führerschein notwendiger Sehtest mitgemacht werden. Die Kosten hierfür betragen 6,43 Euro (Personalausweis nicht vergessen). Die Teilnahmegebühr beträgt 30 Euro. Für betriebliche Ersthelfer übernimmt der zuständige Unfallversicherungsträger die Gebühren.