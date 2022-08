Der Ruf des Wilden Westens : Endlich wieder Reiterspiele auf der Dachsbauranch in Dudweiler

Bei den 40. Reiterspielen auf der Dachsbau-Ranch in Dudweiler, von links: Laura Hoff, Klara Dreßler, Mathias Lenzen und Diana Jungfleischl. Foto: BeckerBredel

Wilder Westen in Dudweiler: Bei strahlendem Sonnenschein konnten sich am Wochenende, nach zwei Jahren Coronapause, die Gäste bei den 40. Reiterspiele auf der Dachsbau-Ranch amüsieren. Das ganze Wochenende nahmen die Besucher an Spielen teil, genossen die Stimmung – und gegrilltes Essen nebst kalten Getränken.