Ein märchenhaftes Ferienangebot

In diesem Workshop wird von Märchenfiguren erzählt, welche von allen für klein, schwach und dumm gehalten werden, die aber dennoch durch ihre Besonnenheit oder sogar Schläue zu den Helden des Märchens werden. Kinder lieben diese Märchenhelden besonders - können sie sich doch als die Kleinsten und Jüngsten in der Familie mit ihnen identifizieren! Um die gehörten Märchen zu vertiefen, spielen die Teilnehmer sie anschließend gemeinsam nach. Dafür dürfen sich die Kinder aus dem Verkleidungs-Koffer bedienen. Der erste Workshop, Kurs 8824, findet am Donnerstag, 4. Oktober, von 15 bis 16. 30 Uhr im Bürgerhaus, Maleratelier statt. Eine Fortsetzung, Kurs 8825, gibt es am Donnerstag, 11. Oktober, von 15 bis 16.30 Uhr am selben Ort. Beide Angebote sind gebührenfrei, so die VHS.

Anmeldung (Kursnr. 8824 für Donnerstag, 4. Oktober, oder Kursnr. 8825 für Donnerstag, 11. Oktober) unter Tel. (06897) 765866, E-Mail: vhs-dudweiler@t-online.de oder www.vhs-saarbruecken.de