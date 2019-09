Komödie : Dudweiler Statt-Theater zeigt „Wir sind die Neuen“

Dudweiler Nach vier erfolgreichen Aufführungen im Frühjahr zeigt das Dudweiler Statt-Theater mit der Komödie „Wir sind die Neuen“ in vier weiteren Vorstellungen die Geschichte zweier Wohngemeinschaften, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten.

Zum Inhalt: „Haben wir die irgendwie erschreckt?“ fragen sich die drei Alt-68er Eddi, Anne und Johannes, nachdem sie sich mit freundlichem Lächeln ihren neuen Nachbarn vorgestellt haben – einer Dreier-WG wie sie selber, nur jung. Diese Jungen finden so gar nichts Nettes an den feierfreudigen Rentnern, weil die Alten sie schon beim Einzug mit lauter Musik in ihren Prüfungsvorbereitungen stören. Und so ein alternativer Lebenswandel mit Demonstrationen und ohne Internet ist ja sowas von gestern, das findet absolut kein Verständnis bei der Generation Y, deren Herd mehr Deko-Element als Kochstelle ist. Wenn dann auch noch nächtliche Diskussionen in weinseliger Atmosphäre den Nachtschlaf stören, ist gute Nachbarschaft nicht zu erwarten.