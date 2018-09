Mit alten Kleidern Gutes tun

Die Pfarrei St. Marien Dudweiler sammelt im Rahmen ihrer Bolivienaktion am kommenden Samstag, 22. September, Kleider für Bedürftige in dem südamerikanischen Land, und zwar in Dudweiler, Jägersfreude und Herrensohr.

Viele Jugendliche und junge Erwachsene werden sich wieder in diesem Jahr gemäß dem neuen Motto „Gebrauchte Kleider werden Bildung“ engagieren. Die Erlöse aus der Verwertung der Kleiderspenden kommen benachteiligten Kindern und Jugendlichen sowie Menschen mit Behinderungen in Bolivien zugute und dienen der nachhaltigen Unterstützung von zwei Organisationen in Bolivien: Die Stiftung „Solidarität und Freundschaft Chuquisaca–Trier“ unterhält 25 Ausbildungseinrichtungen in den ländlichen Regionen des Erzbistums Sucre für etwa 2000 Kinder und Jugendliche. Wichtige Schwerpunkte der Arbeit sind die Förderung von jungen Menschen mit Beeinträchtigungen und die Entwicklung von Maßnahmen angesichts des deutlich spürbaren Klimawandels. Der zweite Partner, die „Nationale Jugendpastoral“ Boliviens (PJV), fördert und koordiniert die katholische Jugendarbeit für das ganze Land, so die Pfarrei weiter.

Die Pfarrei St. Marien Dudweiler bittet darum, die gut verpackten Kleidersäcke am Aktionstag bis 9 Uhr (nicht am Vorabend zur Vermeidung von Diebstählen) gut sichtbar an die Straße zu stellen. Gesammelt werden Kleidung, Schuhe (paarweise gebündelt) und Haushaltswäsche. Stark verschmutzte und stark beschädigte Kleidung sowie einzelne Schuhe gehören nicht in die Boliviensammlung. Die Verantwortlichen freuen sich auf zahlreiche Unterstützer dieser Aktion.