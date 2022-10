Alles rund ums Sortiment & die Beschäftigten : Neuer Globus-Markt in Dudweiler am Vormittag eröffnet

Neuer Globus-Markt in Dudweiler am Vormittag eröffnet

Dudweiler Nach Real kommt Globus: Der während der vergangenen Monate sanierte Einkaufsmarkt ist unter neuem Namen am Vormittag eröffnet worden. Wie viele Arbeitsplätze und welche Produkte der Konzern aus St. Wendel bietet.

Der neue Globus -Markt in Dudweiler ist seit Donnerstagvormittag, 27. Oktober, eröffnet. Wie üblich kamen zum offiziellen Termin zahlreiche Vertreter des in St. Wendel ansässigen Unternehmens sowie der Landeshauptstadt Saarbrücken und des Bezirks Dudweiler.

Seit Februar hatte der Konzern die einstige Real-Filiale in eine Markthalle umgewandelt – dem neuen Konzept, mit dem Familie Bruch ihre Globus-Warenhäuser sukzessive umbaut. Der Standort in Dudweiler hat eine Verkaufsfläche von 4800 Quadratmetern.

Wie auch in den übrigen Geschäften bietet Globus in Saarbrücken-Dudweiler eigene Produkte aus der Vor-Ort-Bäckerei sowie der Metzgerei an. Lieferanten aus der Region gehören ebenso dazu, um das Sortiment mit zum Teil auch lokalem Angebot zu bestücken. Diese solle aus einem Umkreis von bis zu 40 Kilometern kommen und 35 Hersteller aus dem Saarland und den angrenzenden Gebieten vertreten, heißt es dazu in einem Pressetext.