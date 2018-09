Gregor Gysi stellt neues Buch im Bürgerhaus Dudweiler vor

Gysi wird dann im Gespräch mit dem Journalisten Hans Dieter Schütt seine Autobiographie: „Ein Leben ist zu wenig“ vorstellen, wie die VHS ankündigt. In seiner Autobiographie, einem „Geschichtsbuch“, erzählt Gysi „von seinen zahlreichen Lebensstationen“.

Der Kartenvorverkauf läuft seit Montag dieser Woche in der Buchhandlung am Markt, Saarbrücker Straße 260 in Dudweiler, und in der Buchhandlung Raueiser, St. Johanner Markt 26 in Saarbrücken, Tel. (06 81) 37 91 80, E-Mail: info@raueiser.de