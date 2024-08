60 Fotografien Dudweiler Freibad feiert 100 Jahre – mit einer ganz besonderen Ausstellung (mit Fotos)

Als das Freibad Dudweiler am 9. August 1924 eröffnet wurde, fiel die Feierlichkeit beinahe ins Wasser. In der Dudweiler Zeitung war über die Veranstaltung zu lesen: „Das Wetter war leider unfreundlich und kühl und dämpfte dadurch die Badelust ein wenig.“ Da so ein Ereignis aber nicht alle Tage stattfindet, erschien dennoch „eine große Anzahl Schaulustiger“, und es wurde ein voller Erfolg.