Dudweiler Dudweiler feiert Frühlingsfest

Am Samstag und Sonntag gibt es eine Autoschau mit Oldtimerausstellung. In der Fußgängerzone werden voraussichtlich rund 20 Oldtimer zu sehen sein. Außerdem betreiben Dudweiler Vereine am Alten Markt und in der Fußgängerzone mehrere Stände. Darüber hinaus gibt es ein Kinderprogramm. Mehrere Gruppen sorgen an beiden Tagen für musikalische Unterhaltung. Am Samstag spielen auf dem Alten Markt ab 17 Uhr die „Hound Doxx“, am Sonntag ab 15 Uhr die Band „BadNutz“. Am Sonntag um 13 Uhr beginnt eine sportliche Vorführung des Allgemeinen Turnvereins Dudweiler von 1882 (ATVD).