Kurs für Pflegende von Demenzkranken

Die Betreuung ist emotional sehr belastend.

Das Deutsche Rote Kreuz bietet daher zusammen mit der Knappschaft einen Kurs „‚Pflege und Betreuung demenzkranker Menschen“ an. Inhalte des Kurses sind Informationen über Krankheitsbild und therapeutische Möglichkeiten, rechtliche Aspekte wie Pflegeversicherung und Betreuungsrecht und der Umgang mit demenzkranken Menschen, wie das DRK meldet.

Die emotionalen Belastungen werden ebenso thematisiert wie Möglichkeiten der Entlastung. Insgesamt setzt sich der Kurs aus 10 Einzelmodulen mit einer Dauer von jeweils etwa 2 Stunden zusammen. Zu den einzelnen Modulen werden Experten als Referenten eingeladen. Die Teilnahme ist kostenlos. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. Eine zeitgleiche Betreuung der demenzkranken Menschen ist auf Anfrage möglich.

Der Kurs beginnt am Dienstag, 6. November, um 18 Uhr im DRK-Sozialzentrum Am Markt, Theodor-Storm Str. 7 und findet dann jeweils Dienstag und Donnerstag statt, so das DRK. Die Zahl der Teilnehmer ist begrenzt ist.

Um Anmeldung wird beim DRK-Landesverband Saarland, Tel. (0681) 5004-255 oder -248 gebeten. Weitere Informationen im Internet.