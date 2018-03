später lesen Am Samstagmittag Dudobad wird zum Spieleparadies für Kinder Teilen

Twittern







Damit die Kleinen großen Spaß haben, gib es Kinderspielnachmittage in den Saarbrücker Bädern. Die Kinderspielnachmittage sorgen in den Saarbrücker Bädern für Spaß und Abwechslung. Der nächste ist am Samstag, 17. März im Dudweiler Hallenbad.