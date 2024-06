ASC Dudweiler Wieso der Berg wieder brennt und was im Dorf geredet wird

„Es ist wirklich krass, was sich hier innerhalb nur eines anderthalben Jahres entwickelt hat“, sagt Thorsten Konter. Der Vorsitzende der Fußball-Abteilung des ASC Dudweiler macht derzeit ganz neue Erfahrungen: „Der Verein hatte einen schlechten Ruf. Jetzt werde ich im Dorf von fremden Leuten angesprochen, die mir gratulieren.“ Der Grund dafür ist etwas, das es nach Konters Angaben „in Dudweiler seit 24 Jahren nicht mehr gegeben hat“: eine Meisterschaft der ersten Mannschaft. Sie gewann den Titel in der Kreisliga A Saarbrücken und steigt in die Bezirksliga auf. Und auch die zweite Mannschaft wurde Meister – und zwar in der Kreisliga B Südsaar.