Leichtathletik Die DJK Dudweiler stellt gleich drei deutsche Meister

Beim Sprinter-Tag in Neuss wurden die deutschen DJK-Meister ermittelt. Drei Leichtathleten der DJK Dudweiler waren am Start – und alle brachten einen Titel mit nach Hause. Stefan Zubiller, der auch der Vorsitzende der DJK Dudweiler ist, siegte über 3000 Meter in 12:54,75 Minuten. Damit verteidigte er seinen Titel aus dem Jahr 2023.