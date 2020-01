Aus für Uralt-Wagen : Dudweiler Feuerwehr bekommt zwei (fast) neue Fahrzeuge

Dudweiler Es war eine beunruhigende Liste, die Löschbezirksführer Torsten Ludwig mitgebracht hatte. Zu allem Überfluss war sie auch noch sehr lang: Beim Sachstandsbericht der Freiwilligen Feuerwehr Dudweiler vor dem Bezirksrat schilderte der 39-jährige Oberbrandmeister vergangene Woche minutenlang, woran es im Löschbezirk 18 fehlt.

Es gab aber auch gute Nachrichten. So stellte Stefan König, der stellvertretende Amtsleiter der Berufsfeuerwehr Saarbrücken, einen neuen Drehleiterwagen für den Stadtteil in Aussicht. Jedenfalls fast: Der neue Wagen, der im Ende Februar oder Anfang März geliefert wird und 750 000 Euro kostet, geht streng genommen an die Feuerwache 2 der Berufsfeuerwehr der Stadt Saarbrücken. Die Freiwillige Feuerwehr in Dudweiler bekommt dafür den ältesten Drehleiterwagen aus Saarbrücken, Baujahr 2002. Damit ist er allerdings immer noch deutlich jünger als der jetzige Wagen dort: Angeschafft wurde das Hubrettungsfahrzeug des Modells DLK 23-12 vor 23 Jahren. 91-mal ist er in dieser Zeit ausgerückt, 433 Stunden war er im Einsatz.