Dudweiler Waldfest Wie DFB-Elf mit den „Heaven Girls“ zusammenhängt

Am Samstag stehen unter anderem ab 8 Uhr eine fünf und eine zehn Kilometer lange Wanderung mit dem Wanderverein Dudweiler auf dem Programm sowie ab 15 Uhr Tanzvorführungen und vieles mehr – ehe die „Heaven Girls“ für den nächsten Höhepunkt des Dudweiler Waldfestes sorgen. Sie heizen dem Publikum ab 20 Uhr ein. In den vergangenen Jahren platzte die Fete aus allen Nähten, wenn die Travestie-Show die Massen auf das Festgelände lockte. Auch in diesem Jahr sorgen „Shayan Van Cartier“ alias Claudio Barboni und „Mathilda Magnifique“ alias Matthias Rennig-Voigt mit ihrem Showensemble für Stimmung. Der Eintritt ist frei.