DRK Dudweiler „Last Century“ rockt das DRK-Sommerfest in Dudweiler

Sie retten in ihrer Freizeit leben – und sie sorgen in ihrer Freizeit dafür, dass es den Menschen auf andere Art und Weise gutgeht: bei ihrem Sommerfest. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in Dudweiler feiert vom kommenden Freitag bis Sonntag, 12. bis 14. Juli, wieder sein Sommerfest. Auf dem Gelände des DRK-Ortsvereins in der Fischbachstraße 1 wird den Besuchern ein buntes Programm geboten. Höhepunkt ist der Auftritt der Band „Last Century“. Die sechs Musiker aus St. Wendel stehen am Samstag auf der Bühne. Sie heizen dem Publikum ab 19 Uhr ein.