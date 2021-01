Training bei Minusgraden im Schnee statt Basketball in der wohltemperierten Halle: Jan Brinkmann vom Oberligisten TuS Herrensohr hat in seinem Garten an der Christ-König-Kirche in Saarbrücken eine Korbanlage stehen. Damit kann der TuS-Kapitän auch trainieren, während die Hallen wegen der Corona-Pandemie gesperrt sind. Das letzte Liga-Spiel mit seiner Mannschaft bestritt der 32-Jährige im März des vergangenen Jahres. Auf unserem Foto dribbelt Jan Brinkmann mit dem Ball beim 79:75-Sieg im Februar 2020 im Saarderby beim TBS Saarbrücken an Jimmy Lauter (Nummer 10) vorbei. Die Saison 2019/2020 konnte regulär beendet werden Danach ging nichts mehr. Die Spielzeit 2020/2021 droht komplett auszufallen. Foto: Heiko Lehmann