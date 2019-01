Wegen dichten Qualms über einem Hochhaus Am Gehlenberg hatte ein Mann die Einsatzkräfte alarmiert. Vor Ort stellte sich allerdings heraus, dass eine Störung der Ölheizung im Gebäude für die Rauchentwicklung verantwortlich war, teilte die Berufsfeuerwehr in Saarbrücken mit. Die Einsatzkräfte setzten die Heizungsanlage daher außer Betrieb. Häufig führen verstopfte Düsen dazu, dass Ölheizungen stark rußen, so die Feuerwehr. Die genaue Ursache ist in diesem Fall noch unklar. Verletzt wurde niemand.