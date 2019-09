Klezmer und mehr : Benefizkonzert in Herrensohr

Dudweiler Am Tag des offenen Denkmals, an diesem Sonntag, 8. September, gibt der Chor der evangelischen Kirchengemeinde Dudweiler ab 16 Uhr in der Kreuzkirche in Herrensohr ein Konzert zu Gunsten der entweihten Synagoge in Fénétrange in Lothringen.

Mit von der Partie sind der Posaunenchor, eine Klezmer-Band, einige jugendliche Instrumentalsolisten und Christoph Hirsch, Klarinette. Zu hören ist Musik aus jüdischer und christlicher Tradition.