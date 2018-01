Die Kreuzkirche Herrensohr verfügt jetzt über einen Flügel als Dauerleihgabe (Leihgeber: der Organist Rainer Oster). Am kommenden Freitag, 2. Februar, wird der Flügel eingeweiht ab 19 Uhr in der Kreuzkirche Herrensohr, Johannesstraße mit der 14. Abendmusik; Eintritt frei. Es spielt Kanane Kimura. „Musik in der Kreuzkirche“ ist jeden ersten Freitag im Monat, wie die Veranstalter weiter melden.