Parkplatz am Hallenbad : Autoknacker schlagen in Dudweiler an mehreren Fahrzeugen Scheiben ein

Autoknacker schlagen in Dudweiler an mehreren Fahrzeugen Scheiben ein

Dudweiler Auf dem Parkplatz des Dudweiler Hallenbades haben Autoknacker an mehreren Fahrzeugen die Scheiben eingeschlagen. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte haben in der Nacht auf Freitag, 13. März, mehrere Autos auf dem Parkplatz des Dudo-Bades in der St. Avolder Straße in Saarbrücken-Dudweiler aufgebrochen. Nach Angaben der Polizei wurden an den Fahrzeugen, die an dem Sportzentrum samt Hallenbad abgestellt waren, Scheiben eingeschlagen und daraus mehrere persönliche Gegenstände entwendet.