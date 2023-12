Weihnachtsessen in Dudweiler Aktion für Alleinerziehende und Alleinstehende: 100 Menschen kamen zum Weihnachtsessen

Nachdem der Dudweiler Bürger Norbert Moy seine Grundidee an den Bezirksrat Dudweiler herangetragen hatte, ging es auch sofort und ohne große Umschweife an die Umsetzung. „Für Veranstaltungen wie diese ist in Dudweiler nicht nur der Bedarf vorhanden“, wie Ginetta Jeyard, die Leiterin der Gemeinwesenarbeit Dudweiler der Diakonie Saar aus ihrer täglichen Erfahrung berichten kann. „Was in Dudweiler immer wieder positiv auffällt, ist, dass sich auf der anderen Seite immer auch unglaublich viele ehrenamtliche Helferinnen und Helfer aus den Vereinen und auch aus völlig verschiedenen Gesellschaftsschichten finden.“