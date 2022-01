Neues Angebot in Dudweiler : Nierenzentrum bietet Impfungen gegen Corona

Das Impfangebot in der Region ist jetzt noch größer geworden (Symbolfoto). Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Dudweiler Es gibt ein weiteres Corona-Impfangebot in der Region. Am Kampf gegen die Pandemie beteiligt sich ab sofort das Dudweiler Via medis Nierenzentrum. Zu finden ist es in der Klosterstraße 14 des Stadtbezirks.

Willkommen sind dort alle, die einen Impfschutz gegen Corona haben wollen. Die Impfungen gibt es montags bis freitags jeweils ab 9 Uhr, und der Termine sind dem Nierenzentrum zufolge kurzfristig vereinbar. Verimpft werden derzeit die Vakzine von Moderna und Biontec. Wer das Angebot nutzen möchte, bringe bitte das Impfbuch und das Versichertenkärtchen mit.