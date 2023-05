Seltenes Jubiläum Helfer, Könner – Corio: Verein dankt Vorbild

Ein Leben in seinem Verein und für seinen Verein führt Herbert Corio. 75 Jahre ehrenamtliches Engagement, Sachverstand und Hilfsbereitschaft hat er bislang in den Dudweiler Rassegeflügelzuchtverein von 1895 eingebracht. Damit prägte Corio mehr als die Hälfte der inzwischen 128-jährigen Vereinsgeschichte mit. 1948 trat er als 14-jähriger Schüler in den Geflügelzuchtverein ein und begann seine Züchterkarriere mit einer Gruppe Schwarzer Wyandotten. Seine Weggefährten würdigen in einem Blick auf die bisherige Corio-Ära, was sie diesem Mann zu verdanken haben.