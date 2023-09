Programm für ältere Menschen Neuer Treffpunkt für Dudweiler Senioren

Der neue Seniorentreffpunkt in Dudweiler, der natürlich auch für alle anderen Bürger offen ist, befindet sich im Erdgeschoss der Villa Birkenmeier in den Räumen des ehemaligen „Showrooms“ des Studio Nöther und ist damit auch barrierefrei zugänglich. Leben in die Bude, die etwa Platz für 30 Personen bereithält, bringen unter anderem die ehrenamtlichen Mitglieder des Vereins Pusteblume Trauerbegleitung, der auch als Träger der Einrichtung verantwortlich zeichnet und im Haus selbst untergebracht ist. Und, so hoffen die Organisatoren, sollen natürlich auch die Gäste selbst mit Ideen die Nachmittage gestalten. Nur wenige Tage nach Bekanntgabe der Eröffnung haben sich bereits einige Dudweiler bereiterklärt, mitzuhelfen. „Es geht uns darum, dem immer stärker werdenden Trend der Vereinsamung gerade älterer Menschen etwas entgegenzusetzen“, erklärt Axel Göritz, der mit Ellen Renner und Leo Blaß vom Verein Pusteblume Trauerbegleitung und vielen weiteren Mitstreitern an der Umsetzung der Idee maßgeblich beteiligt war. „Während der Coronapandemie hat sich mit den Kontaktbeschränkungen die Isolation vieler Menschen verstärkt. Aus dieser nun wieder herauszukommen, fällt vielen älteren Menschen sehr schwer“, so Göritz. Dazu kommt, dass es in Dudweiler nicht sehr viele Orte gibt, wo Menschen überhaupt noch zusammenkommen können, ohne das damit gleich riesige Kosten verbunden sind.