Im Anschluss sind die Besucher zum Kirchenkaffee in der Kirche eingeladen.

Der Seniorenkreis Saarbrücken sowie Sulzbach-/Fischbachtal der Eisenbahn-Verkehrsgewerkschaft (EVG) trifft sich zur Weihnachtsfeier an diesem Donnerstag, 13. Dezember, um 15 Uhr. Die Feier findet in der Arbeitskammer Saarbrücken in der Fritz-Dobisch-Straße statt, teilt die EVG mit.

Am Sonntag, 16. Dezember, wird die Sulzbacher Chorgemeinschaft Concordia ihr traditionelles Weihnachtskonzert im Bürgerhaus Dudweiler veranstalten. Es beginnt um 17 Uhr. Einlass ist ab 16.15 Uhr, teilt der Chor mit. Die Chorgemeinschaft, ihr Dirigent Mauro Barbierato und Alina Berger am Klavier und als Solistin wollen die Besucher mit bekannten und noch unbekannten Klängen in Weihnachtsstimmung bringen.

Karten sind zum Preis von 12 Euro erhältlich bei Musikhaus Bopp & Lang (Dudweiler), Geschenkhaus Licht (Sulzbach), Blumenhaus Löw (Neuweiler) und bei allen Sängern.